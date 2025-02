Inbäddad betalningsprogramvara - Mest populära apparna - Sverige

BlueSnap

bluesnap.com

Armatic-plattformen förstärker kraften i din befintliga bokförings-/ERP-mjukvara och ditt befintliga CRM-system med automatisering av arbetsflöden, kraftfull affärsintelligens och helt integrerad kommunikationsfunktionalitet mellan olika avdelningar för att automatisera uppgifter inom ekonomi, försäljning, support, HR och drift. 1. Finans- och faktureringsautomatisering (AR, AP, fakturor, prenumerationer, betalningar): Helautomatiska AR Collections minskar drastiskt tiden till betalning (DSO). Vår avancerade regelmotor levererar automatiskt rätt budskap vid rätt tidpunkt, vilket säkerställer högsta sannolikhet för betalning, samtidigt som det möjliggör snabb och effektiv kundkommunikation. Ha aldrig en annan leverantörsbetalning som inte redovisas, tilldela leverantörsräkningar för granskning och godkännanden. Utnyttja vår arbetsflödesautomatisering och godkännandemotor för att dirigera alla dina räkningar för optimerade betalningar. Aktivera prenumeration/återkommande fakturering, förloppsfakturering, skapande av fakturor, automatiska betalningar, betalningsplaner, förseningsavgifter, kuponger, onlinefakturering och interaktiva kundportaler, allt integrerat och synkroniserat med dina nuvarande redovisnings- och CRM-system. Betalningstokenisering och automatiserad misslyckad betalningsåterställning säkerställer att ingen betalning missas och all data är säker. 2. Sales & Success Automation (QTC, CPQ, NPS, eSign): Automatisera offerter för potentiella kunder, kontrollera din prissättning och avsluta affärer snabbare med våra QTC- och CPQ-funktioner. Allt från att skapa en offert till att hämta kontanter från kunder. Bemyndiga ditt sälj- och framgångsteam att hantera QTC-processen och ta bort flaskhalsar på avdelningarna. Sluta att gissa, låt ditt säljteam hantera alla aspekter av att skapa nya kontrakt inom ett tydligt definierat ramverk - från offert till e-signatur och betalning. Dela all historisk kommunikationsdata, filer, dokument, fakturor och kontrakt över hela ditt team från kundansvarig. Använd Armatics inbyggda kontaktcenter för att kommunicera med dina kunder. Utnyttja Armatic Net Promoter Score-motorn för att gå med i företag som har vuxit 2x snabbare jämfört med konkurrenterna. Ge dina team möjlighet att fatta bättre beslut med stöd av kundfeedback. 3. Human Capital Automation (eNPS, Employee Advocacy, Contracts, eRecords): Mät och förbättra dina anställdas tillfredsställelse med den Armatic-anställda NPS. Skapa feedback-loopar för kommunikation med dina anställda för att driva lojalitet och medarbetarnas engagemang. Förstärk ditt företags sociala räckvidd med Employee Advocacy. Utnyttja dina anställdas sociala nätverk genom att ge dem ett enkelt sätt att dela godkänd företagsinformation. Ditt företags sociala inlägg når en mängd framtidsutsikter och potentiella nyanställningar. Ge ditt HR-team och chefer i hela din organisation en lösning för att e-signera, lagra och hantera alla anställdas kontrakt på ett säkert sätt. Dela all historisk kommunikationsdata, filer, dokument, anställningskontrakt och NDA:er i hela ditt team. Armatics personalkontaktchef ger ditt team omedelbar och enkel tillgång till all relevant information för anställda, inklusive kommunikationsdata, kontrakt och HR-relaterade anteckningar.