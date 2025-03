NetHunt

Nethunt är ett försäljningsautomatiseringsverktyg som bokstavligen bor i din Gmail och andra Google Workspace -appar. Det hjälper säljteam att hantera leads, vårda kundrelationer, övervaka försäljningsframsteg och stänga fler erbjudanden. Mer om Nethunt CRM 🙂 Organisera din kundbas Använd Core CRM -funktioner i Nethunt för att organisera din kundbas på det mest effektiva sättet. ✓ Säg adjö till tråkig datainmatning för alltid. ✓ Använd Nethunts funktioner för förebyggande för att hålla dina data rena hela tiden. ✓ De erforderliga fälten har klockor över dina data för att se till att du har det du behöver. ✓ Din kundbas lagras säkert på ett ställe, skyddat från läckor eller nyfikna ögon genom korrekt åtkomsthantering. 📞 Fånga nya leads genom flera kanaler Nethunt CRM är integrerad med flera verktyg som gör att du kan få nya leads från olika källor och lagra kommunikation inom CRM -poster. ✓ Skapa nya leads från inkommande och utgående samtal ✓ Förvandla webbplatschattar till nya leads ✓ Få nya leads från sociala medieplattformar ✓ Lägg till nya leder till CRM från budbärare ✓ Fånga leder från anpassade webbformulär 📋 Segment leder och kunder bas Bryt ner din kundbas i riktade segment för att skicka personliga tonhöjder genom att använda olika makro - jobbtitel, behov, företagsstorlek och mer. ✓ Använd anpassade filter och vyer för att segmentera dina kontakter. ✓ Spara ett obegränsat antal segment för dig själv eller dela dem med teamet. ✓ Har dessa segment uppdateras automatiskt när nya användare matchar vissa parametrar. 💲 Bygg försäljningsrörledning Förvandla kontakter till leads och skjut dem ner den vackra, funktionella rörledningen. ✓ Lägg till nya erbjudanden, deras värde, sannolikhet för att stänga och förväntat nära datum. ✓ Spåravtal fortskrider genom rörledningsstegen. ✓ Känner till intäkter som fastnat i varje steg i rörledningen ✓ Spotblockerade leder och hur man driver dem mot köp. ✓ Skapa en eller flera anpassade rörledningar för dina produkter och tjänster. ✓ Bygg prognoser du kan lita på. ⭕ Hantera uppgifter Organisera din arbetsdag och hantera arbetsbelastningen för ditt team. Allt inom Gmail. ✓ Hantera uppgifter och samarbeta med ditt team i Gmail. ✓ Tilldela uppgifter automatiskt enligt vissa kriterier eller rund-robinalgoritm. ✓ Länkuppgifter till e -postmeddelanden och CRM -poster. ✓ Få dagliga uppgifter smälta för att planera din dag. 🤖 Automatisera försäljningsprocesser i Gmail Nethunt CRM tillåter användare att automatisera hela försäljningsprocessen - från blyfångst till erbjudanden av rörledningssteg till aviseringar. ✓ Fånga leder från olika källor och lägg till dem i din CRM. ✓ Tilldela chefer till leads och ställa in personliga autoreplies. ✓ Prioritera leads automatiskt beroende på deras beteende ✓ Ställ in sekvenser för att vårda leads. ✓ Länk automatiskt e -postsamtal, chattar, samtal till CRM -profiler. ✓ Låt en algoritm flytta en ledning till nästa rörledningssteg baserat på ledarens svar. ✓ Skapa automatiska uppgifter för teamet. ✓ Ställ in aviseringar till teamet när viktiga förändringar inträffar i rörledningen. ✓ Automatisera datainmatning. ✉ E -post Automation ✓ Skapa personliga och delade e -postmallar i Gmail. ✓ Skriv repetitiva e -postmeddelanden enkelt och snabbt. ✓ Anpassa e -postmallar med anpassade fält. ✓ Använd e -postmallar i daglig e -postkorrespondens, e -postkampanjer eller automatiserade e -postsekvenser. 📩 Spårning av e -post Spåra ditt e -postmeddelande öppnas och klickar i Gmail. ✓ Vet om, när och hur ofta mottagaren tittar på dina e-postmeddelanden i realtid. ✓ Vet när människor öppnar dina e -postmeddelanden för att ge insikter för ditt team. ✓ Prioritera leads baserat på hur många gånger de öppnar e -postmeddelanden eller klickar på länkarna. ✓ Använd e -postspårning för vanliga e -postmeddelanden, e -postkampanjer och automatiserade e -postsekvenser. 🔁 E -postkampanjer Skicka e-postkampanjer och uppföljningskampanjer i Gmail. ✓ Skicka e -postkampanjer till anpassade segment eller alla din kundbas. ✓ Ställ in uppföljningsmeddelanden till tidigare e-postkampanjer. ✓ Övervaka kampanjer Statistik: Öppnar, klickar, avskriver, studsar och svar. ✓ Skicka e -postkampanjer via Gmail, Nethunt SMTP eller din egen SMTP -server. 📊 Försäljningsrapportering Spåra viktiga affärsmetriker och teamprestanda med rapporter i Nethunt CRM. ✓ Spåra effektiviteten hos hela teamet och varje chef separat - antalet skickade e -postmeddelanden, presentationer, samtal, samtal etc. ✓ Analysera affärstillväxt jämfört med tidigare perioder - antalet stängda erbjudanden samt intäkter. ✓ Analysera intäkter genom att bryta ner det av en chef, efter en viss produkt, efter land etc. ✓ Spåra din kvotuppnåelse. ✓ Analysera orsakerna till att förlora affärer. ✓ Bygg en försäljningsprognos du kan lita på.