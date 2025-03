GlockApps

GlockApps Suite of Deliverability Tools består av 3 appar som är utformade för att hjälpa dig att öka dina öppningar, klick och omvandlingar med upp till 41 %! Inbox Insight Kör 3 gratis spamtester med Inbox Insight för att säkerställa att dina e-postmeddelanden når dina kunder. Resultaten av leveranstestet visar dig: ◆ Din e-posts placering i 70 seed-postlådor ◆ Dina e-postautentiseringsposter (SPF, DKIM, rDNS och HELO to IP) ◆ Din IP-adress avsändarpoäng ◆ Var din IP är svartlistad ◆ Din e-posts spam poäng för Google Spam Filter, Barracuda och SpamAssassin ◆ Din e-posts innehållsanalys https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Skydda ditt varumärke från nätfiske och spoofing med DMARC Analytics! GlockApps DMARC Analytics ger dig: ◆ 10 000 DMARC-meddelanden GRATIS varje månad ◆ Möjlighet att spåra, lagra och organisera alla dina XLM-rapporter på ett människovänligt sätt ◆ Fullständig synlighet över din e-posttrafik ◆ Insikt i vilka e-postkampanjer som misslyckades med autentisering ◆ Total kontroll över vad man ska göra med e-postmeddelanden som misslyckas med autentisering ◆ Omedelbara varningar när misstänkt aktivitet upptäcks ◆ Gratis SPF-, DKIM- och DMARC-övervakning varannan timme. ◆ Möjlighet att lägga till obegränsade domäner och till och med gruppera dem Prova GlockApps DMARC Analytics och få 10 000 GRATIS DMARC-meddelanden varje månad! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Uptime Monitor Vår Uptime Monitor skickar dig omedelbara varningar om problem med din IP-adress, SPF, DKIM och DMARC-poster samt HTTP-, TLS- och TCP-protokoll. Starta din 14-dagars gratis provperiod: ◆ Få upp till 20 monitorer ◆ Bli varnad så fort din IP-adress blockeras ◆ Övervaka dina SPF-, DKIM- och DMARC-posters hälsa och få omedelbart meddelande om några ändringar inträffar. ◆ Bli varnad omedelbart om din webbplats går ner ◆ Ställ in dina egna kontrollintervall (upp till varje minut!) ◆ Öka transparensen med offentliga statussidor ◆ Ställ in dina egna regler för driftstopp och få ett meddelande om din status når ditt tröskelvärde https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/