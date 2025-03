Contlo

contlo.com

Contlo är en ledande generativ AI-marknadsföringsplattform för att driva autonoma kundengagemang via omnikanalkampanjer, generativa kundresor i realtid, AI-driven segmentering för en-till-en hyperpersonalisering och handlingsbara insikter om ditt kundbeteende. Byggd för AI-first-världen - Contlo gör det möjligt för moderna företag att utnyttja AI för att iscensätta sin end-to-end-marknadsföring. Plattformen hjälper varumärken att öka kundens livstidsvärde, öka kundengagemang och leverera en hyperpersonlig upplevelse för att behålla sina mest värdefulla kunder. Contlo litar på 1000-tals snabbväxande företag för att öka sin försäljning genom att engagera lojala kunder och fatta snabbare datadrivna beslut under hela deras kundlivscykel. Gör det möjligt för dem att mäta och optimera individuella kundupplevelser med hjälp av: * Autonoma personliga kampanjer för varje kundkontaktpunkt: Engagera dina kunder utan ansträngning med AI-drivna autonoma kampanjer över alla större marknadsföringskanaler som e-post, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook och Instagram. * Generativa kundresor i realtid som drivs av LLM:er: Farväl malliserade automatiseringsflöden! Låt AI bygga de mest optimala arbetsflödena för kundengagemang och kundresor baserat på deras senaste interaktioner för att maximera din ROI. * Generera kundsegment för en-till-en-anpassning med AI: Organisera mycket personliga och riktade kundinteraktioner baserat på beteendedata, demografi och senaste åtgärder på webbplatsen. * LLM genererade insikter, analyser och autonom rapportering: Få detaljerad synlighet av ditt kundbeteende, kampanjprestanda och övergripande affärsintelligens tillsammans med AI-genererade insikter, rekommendationer och autonom rapportering. * Autonomt kundengagemang, LLM-drivna chatbots och en enhetlig konversationsinkorg: Leverera en sömlös varumärkesupplevelse till dina kunder via chatt på Facebook/Instagram/WhatsApp och ring telefonsamtal direkt från en enda instrumentpanel. Contlo integreras sömlöst med 200+ plattformar för att hjälpa varumärken att bygga upp en kraftfull autonom marknadsföringsteknologistack runt sin verksamhet.