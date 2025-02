E-postprogramvara - Mest populära apparna - Thailand

Yahoo Mail

Yahoo! Mail är en e -posttjänst som lanserades den 8 oktober 1997 av det amerikanska företaget Yahoo!, Nu ett dotterbolag till Verizon. Det erbjuder fyra olika e -postplaner: tre för personligt bruk (grundläggande, plus och annonsfria) och en annan för företag. Från och med januari 2020, Yahoo! Mail hade 225 miljoner användare. Användare kan komma åt och hantera sina brevlådor med Webmail -gränssnitt, tillgängligt med en standard webbläsare. Vissa konton stödde också användningen av standardpostprotokoll (POP3 och SMTP). Sedan 2015 kan användare också ansluta icke-yahoo-e-postkonton till Webmail-klienten. Under många år kunde användare öppna konton med antingen ''@yahoo.com '' eller "@ymail.com" eller en nationell domän (''@yahoo.fr '' i Frankrike, ''@yahoo.co.uk '' i Storbritannien, ''@yahoo.it '' i Italien, etc.). För närvarande Yahoo! Tillåter bara användare att registrera ''@yahoo.com '' -konton.