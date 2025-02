Programvara för e-signatur - Mest populära apparna - Tadzjikistan

Agrello

agrello.io

Arbeta smartare med Agrello Börja din resa mot digital transformation med oss! Oavsett om du bara behöver signera digitala dokument då och då eller behöver hantera hela företagets juridiska dokumentation, är vi här för att hjälpa dig. // Börja utan stress och lärande Allt för ofta kräver nya verktyg ofta nya färdigheter och träning. Inte fallet med Agrello. Använd bara ditt favoritverktyg och ladda upp färdiga att signeras dokument till Agrello. När alla undertecknare och tittare har lagts till tar vi hand om resten. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om signeringsprocessen så att du kan fokusera på andra saker under tiden! // Intuitiv instrumentpanel för din bekvämlighet Ibland tar det längre tid att samla in alla nödvändiga signaturer. Agrellos dokumentinstrumentpanel är utformad för att ge dig tydlig och omedelbar feedback om vilka affärer som behöver lite push och vilka som genomförs framgångsrikt. Du borde verkligen undersöka vad du kommer att göra med all den extra tiden på dina händer! // Massskapande, dynamiska mallar Vi gör allt i vår makt för att hjälpa dig att ta bort några av dessa irriterande, repetitiva uppgifter. Mallar för återkommande kontrakt, insamling av saknad data via formulär och till och med automatisering av hela signaturprocessen genom att koppla ihop ditt CRM och andra verktyg – det här är bara några av funktionerna som gör att du kan fokusera på mer angelägna frågor. // Samarbeta säkert Att e-posta känsliga dokument fram och tillbaka utgör en allvarlig säkerhetsrisk. Agrellos ekosystem är designat för säkra samarbeten. Bjud in dina partners, ladda upp utkast, granska och signera dokument tillsammans med dina partners samtidigt som du vet att ditt arbete är säkert hela tiden. //Juridiskt bindande hela vägen Världen av digitala signaturer blir mer komplex dag för dag. Tack och lov kan du använda ditt nationella e-ID eller Agrellos internationellt erkända avancerade elektroniska signatur (AdES).