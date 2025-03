Gmail

Gmail är en gratis e -posttjänst utvecklad av Google. Användare kan komma åt Gmail på webben och använda tredjepartsprogram som synkroniserar e-postinnehåll via POP- eller IMAP-protokoll. Gmail började som en begränsad beta -utgåva den 1 april 2004 och avslutade sin testfas den 7 juli 2009. Vid lanseringen hade Gmail ett första erbjudande om lagringskapacitet på en gigabyte per användare, ett betydligt högre belopp än konkurrenter som erbjuds vid den tiden. Idag kommer tjänsten med 15 gigabyte lagring. Användare kan få e -postmeddelanden upp till 50 megabyte i storlek, inklusive bilagor, medan de kan skicka e -postmeddelanden upp till 25 megabyte. För att skicka större filer kan användare infoga filer från Google Drive i meddelandet. Gmail har ett sökorienterat gränssnitt och en "konversationsvy" som liknar ett internetforum. Tjänsten är anmärkningsvärd bland webbplatsutvecklare för dess tidiga antagande av Ajax. Googles e-postservrar skannar automatiskt e-postmeddelanden för flera ändamål, inklusive för att filtrera skräppost och skadlig programvara, och för att lägga till kontextkänsliga annonser bredvid e-postmeddelanden. Denna reklampraxis har kritiserats avsevärt av integritetsförespråkare på grund av oro över obegränsad datalagring, enkel övervakning av tredje parter, användare av andra e -postleverantörer som inte har gått med på policyn när de skickade e -postmeddelanden till Gmail -adresser och potentialen för Google att ändra att ändra Dess policy för att ytterligare minska integriteten genom att kombinera information med annan Google -dataanvändning. Företaget har varit föremål för stämningar angående frågorna. Google har sagt att e -postanvändare måste "nödvändigtvis förvänta sig" att deras e -postmeddelanden ska bli föremål för automatiserad behandling och hävdar att tjänsten avstår från att visa annonser bredvid potentiellt känsliga meddelanden, till exempel de som nämner ras, religion, sexuell läggning, hälsa eller finansiella rapporter . I juni 2017 tillkännagav Google slutet på användningen av kontextuellt Gmail -innehåll för reklamändamål och förlitade sig istället på data som samlats in från användningen av dess andra tjänster. Genom 2018 hade Gmail 1,5 miljarder aktiva användare över hela världen.