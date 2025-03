Mailchimp

mailchimp.com

MailChimp är en allt-i-ett-marknadsföringsplattform byggd för små företag. Med verktyg som rapportering och analys, marknadsföring av CRM, e -postkampanjer, nyhetsbrev och innehållshantering kan du sätta dina kunder i centrum, så att du kan marknadsföra smartare och växa ditt företag snabbare. MailChimp's Marketing & CRM Mobile App hjälper dig att marknadsföra smartare och växa ditt företag snabbare från första dagen. Öppna de verktyg du behöver vart du än tar dig och kommer igång på några minuter - ingen erfarenhet behövs. Med MailChimp missar du aldrig en möjlighet att göra en försäljning, föra kunderna tillbaka, hitta nya prenumeranter eller dela ditt varumärkes uppdrag. Använd MailChimp för: * Marknadsföring CRM - Fortsätt med dina kontakter med Marketing CRM från MailChimp. Hitta och lägg till nya kunder med kontaktimportverktyg, till exempel visitkortscanner. Spåra publikens tillväxt och se insikter om enskilda kontakter på instrumentpanelen. Gör allt på ett ställe - ring, text och maila direkt från appen. Spela in anteckningar och lägg till taggar efter varje interaktion för att komma ihåg de viktiga detaljerna. * Rapporter & Analytics - Få en djupare titt på din försäljnings- och marknadsföringsprestanda. Spåra resultat för alla dina kampanjer och få handlingsbara rekommendationer om hur du kan förbättra. Visa rapporter och analys för e -postkampanjer, målsidor, Facebook- och Instagram -annonser, inlägg på sociala medier och vykort. * E -postmeddelanden och automatiseringar - Skapa, redigera och skicka e -postmarknadsföringskampanjer, nyhetsbrev och automationer. Med en klick-åter till icke-öppnare och programmet för produktåterställning kan du åter engagera kunder och öka försäljningen på nolltid. * Facebook & Instagram -annonser - Utkast till och publicera annonser, ställa in en budget och rikta in sig på en specifik grupp. Nå nya människor, engagera befintliga kontakter, ställa in anpassade målgrupper eller ta tillbaka besökare på webbplatsen. * Marknadsrekommendationer - Få handlingsbara rekommendationer för att förbättra din marknadsföring. Vet när det är dags att ställa in en övergiven e -postmeddelande eller få en påminnelse om att ställa in ditt varumärkes logotyp. * Varumärkeshantering - Ladda upp bilder från din enhet direkt i MailChimp och använd dem i alla dina kampanjer.