Programvara för e-posthantering - Mest populära apparna - Sverige

Help Scout är ett globalt fjärrföretag som är en leverantör av helpdesk-programvara och har sitt huvudkontor i Boston, Massachusetts. Företaget tillhandahåller en e-postbaserad kundsupportplattform, kunskapsbasverktyg och en inbäddningsbar sök-/kontaktwidget för kundtjänstpersonal. Help Scouts huvudprodukt (även kallad Help Scout) är en webbaserad SaaS (programvara som en tjänst) HIPAA-kompatibel helpdesk. Företaget grundades 2011 och betjänar mer än 10 000 kunder i över 140 länder inklusive Buffer, Basecamp, Trello, Reddit och AngelList. Utöver sitt läge i Boston har företaget en avlägsen arbetsstyrka med över 100 anställda som bor i mer än 80 städer runt om i världen.