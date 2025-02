Programvara för e-postkryptering - Mest populära apparna - Sint Maarten

RMail

rmail.com

RPost är en global ledare inom e-signatur- och cybersäkerhetstjänster, specialiserad på e-postkryptering för integritet och efterlevnad, e-signaturautomatisering, juridisk e-leveransbevis, hantering av dokumenträttigheter och AI-infunderade tjänster för att förhindra dataläckor och mänsklig e- säkerhetsfel. RPosts AI-infunderade RMail e-säkerhet, RSign e-signatur och e-kompatibilitetsplattformar för registrerad e-post har fått mer än 50 patent beviljade på sina kärnteknologier, efter att ha mottagit internationella utmärkelser och utmärkelser inklusive World Mail Award for Best in Security, Initiative Mittelstand Best Innovation in IT Award i Tyskland, och APCC Top Choice för GDPR Email Data Privacy Compliance. Mer än 25 miljoner användare har njutit av RPosts spåra, bevisa, kryptera, e-signera, certifiera, dela och skydda tjänster i mer än ett decennium i mer än 100 länder. RPosts största kunder är några av världens mest respekterade varumärken över bransch och geografi. RPosts uppdrag är att hjälpa våra kunder världen över att kommunicera och handla elektroniskt på de mest säkra, kompatibla och produktiva sätten som möjligt och att kontinuerligt förnya våra produkter för att stödja deras växande behov.