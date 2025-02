App-butik för webb-appar Hitta rätt programvara och tjänster.

Sök

✨ WebCatalog Desktop ✨ Förvandla webbplatser till skrivbords-appar med WebCatalog Desktop och få tillgång till en mängd exklusiva appar för Mac, Windows. Använd behållare för att organisera appar, växla enkelt mellan flera konton och öka din produktivitet som aldrig förr. Ladda ner WebCatalog Desktop Läs mer

Mest Populära Nyligen tillagda Programvara för e-postklient - Mest populära apparna - Tadzjikistan

E-postklientprogramvaran låter användare hantera sina e-postkonton via ett skrivbordsprogram. Även om de fungerar på samma sätt som webbmailhanterare som är tillgängliga via en webbläsare, nås e-postklienter via ett nedladdat program. Vissa e-postkontoleverantörer erbjuder sina egna e-postklienter, även om de flesta inte tillhandahåller e-postkonton själva. En viktig fördel med e-postklienter är deras förmåga att skapa en enhetlig inkorg för flera e-postkonton. Även om vissa webbposttjänster kan konsolidera e-postmeddelanden från flera konton från samma leverantör, kan e-postklienter samla e-postmeddelanden från olika leverantörer på en enda plats. Liksom webbposttjänster inkluderar e-postklienter antingen kalenderfunktioner eller integreras med extern kalenderprogramvara, vilket gör det möjligt för användare att enkelt koordinera möten och spåra viktiga datum.