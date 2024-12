Mest Populära Nyligen tillagda Programvara för e-postklient - Mest populära apparna - Norge

E-postklientprogramvaran låter användare hantera sina e-postkonton via ett skrivbordsprogram. Även om de fungerar på samma sätt som webbmailhanterare som är tillgängliga via en webbläsare, nås e-postklienter via ett nedladdat program. Vissa e-postkontoleverantörer erbjuder sina egna e-postklienter, även om de flesta inte tillhandahåller e-postkonton själva. En viktig fördel med e-postklienter är deras förmåga att skapa en enhetlig inkorg för flera e-postkonton. Även om vissa webbposttjänster kan konsolidera e-postmeddelanden från flera konton från samma leverantör, kan e-postklienter samla e-postmeddelanden från olika leverantörer på en enda plats. Liksom webbposttjänster inkluderar e-postklienter antingen kalenderfunktioner eller integreras med extern kalenderprogramvara, vilket gör det möjligt för användare att enkelt koordinera möten och spåra viktiga datum.