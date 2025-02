E-handelsverktyg - Mest populära apparna - Sverige

LitExtension

LitExtension är den världsledande leverantören av e-handelsmigrering/omplattformstjänster. Vi hjälper handlare och e-handelsexperter att automatiskt migrera data från sin nuvarande butik till en önskad kundvagn inom tre enkla steg. Datamigrering med LitExtension låter dig överföra all viktig data inklusive produkter, kunder, beställningar,. Exakt, säkert och automatiskt. För närvarande stöder vi mer än 140 plattformar. Några framträdande namn är BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart ... LitExtension hjälper också till att överföra data från databasdump, CSV-filer, XML-filer och andra speciella datatyper. 3 enkla steg för att migrera din data med LitExtension 1. Ange din kundvagns information 2. Välj de enheter du vill migrera 3. Utför gratis demomigrering (valfritt) eller Full Migration omedelbart. Detaljerad data som du kan överföra: - Produkter - Produktkategorier - Tillverkare - Kunder - Beställningar - Kuponger - Recensioner - CMS-sidor - Bloggar - Anpassade fält - etc. Ytterligare alternativ för att öka din dataimportfunktionalitet: - Rensa data på målbutiken före migrering (GRATIS) - Skapa 301 omdirigeringar på målbutiken - Migrera produkt och kategori SEO-URL:er - Ta bort HTML från kategori, produktnamn - Migrera ytterligare bilder (GRATIS) - Migrera korta och fullständiga beskrivningar (GRATIS) - Migrera produkt-SKU:er (GRATIS) - etc. VARFÖR SKA DU VÄLJA LITEXTENSION? I. 100 % drifttid och suverän migrationssäkring Under migreringen säkerställer vi 100 % drifttid för din nuvarande butik. Det kommer fortfarande att betjäna nya kunder och behandla nya beställningar normalt. Inga försäljningsstörningar! Efter migreringen säkerställer vi att ingen data saknas med våra gratis och obegränsade tjänster för senaste migrering, ommigrering och smarta uppdateringar inom 3 månader. Dessutom ger LitExtension en 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti för att bevisa förtroende för våra tjänster och deras värde för dig. II. Inga tekniska färdigheter behövs. Alla steg för migrering av kundvagnen är förenklade för att minska mänskligt engagemang. Dessutom kommer guideinstruktioner att dyka upp längs vägen när du behöver. Få en praktisk migreringsupplevelse med LitExtension! III. Professionell support dygnet runt. Våra experter har mer än 10 års erfarenhet av e-handelsbranschen med 150 000+ framgångsrika migrationer för 50 000+ kunder över hela världen. Vi är säkra på att hjälpa dig att lösa alla problem före, under eller efter migreringsprocessen. IV. Högsta datasäkerhet LitExtension har en uppsättning metoder, tekniker och policyer på plats för att säkerställa högsta säkerhetsnivå för dina data. - Serversäkerhet - Datasäkerhet - Dataåtkomstbegränsningar - GDPR-efterlevnad - NDA - Betalningssäkerhet