Sökprogram för e-handel - Mest populära apparna - Turkiet

Coveo är ett Quebec City-baserat företag med programvara-som-en-tjänst (SaaS) som erbjuder en molnbaserad plattform för att göra digitala upplevelser mer intelligenta och tillhandahåller specifik mjukvara byggd på den plattformen. Coveo Relevance Cloud™ använder sök-, analys- och maskininlärningsteknik för att förena olika innehåll och data, för att automatisera leveransen av relevant, personlig information. Coveo tillhandahåller lösningar för e-handel, kundservice och personalkompetens. Företaget är erkänt som en ledare i Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, en ledare inom The Forrester Wave™: Cognitive Search och en Stark Performer i The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.