E-handelsplattformar - Mest populära apparna - Sint Maarten

Twice Commerce

twicecommerce.com

Människors sätt att konsumera varor förändras. Ägande av materiella varor spelar inte så stor roll i människors liv. Samtidigt väljer fler att köpa begagnade varor istället för nya. För att möta denna nya efterfrågan behöver handlarna mjukvara optimerad för det cirkulära konsumtionssättet. Twice Commerce är plattformen som hjälper företag att sälja, hyra och återförsälja produkter och tjänster utan friktion. Med Twice kan företag skapa ett erbjudande som matchar hur människor vill köpa produkter och tjänster, oavsett om det är genom att hyra på kort sikt, prenumerera eller köpa. Twice tillhandahåller också en färdig e-handelsbutik och verktyg för att sälja personligen. De robusta inventerings- och orderhanteringssystemen hjälper till att hantera butiksdriften smidigt och säkerställer att kritisk data förblir säker och alltid uppdaterad. Som en nivå-1 PCI-kompatibel betalningsleverantör kan Twice Commerce erbjuda säker betalningshantering direkt, så att du inte behöver oroa dig för komplexa tredjepartsintegrationer. Twice används av tusentals handlare över hela världen, inklusive branscher från sport till mode, mobilitet och elektronik.