Programvara för e-handelsanalys - Mest populära apparna - Salomonöarna

Polar Analytics

polaranalytics.com

Polar Analytics är det enklaste sättet för varumärken att gräva i sin data och förstå hur deras verksamhet går. Ingen migrering eller installation krävs. Vi gör allt det tunga arbetet åt dig. Anslut alla dina datakällor med ett klick, fatta välgrundade beslut på några minuter och säg adjö till manuell rapportering. Polar motsvarar att ha Supermetrics + Data Studio + A Data-Scientist i en app. Betrodd av över 1500+ Shopify-butiker inklusive Fanjoy, Hero Cosmetics, Soko Glam, AYBL och From Future. Du kan använda plattformen för att: - Optimera kundförvärv och hantera prestationsmarknadsföring mer effektivt - Automatisera din rapportering och aldrig ladda ner CSV igen - Öka retention och LTV med de mest robusta synpunkterna på retention och upprepade beställningar för Shopify Stores - Förbättra merchandising med avancerade rapporter om produktanalys – Förbättra engagemang marknadsföring med avancerade e-postmarknadsföringsrapporter Här är vad du får: 10+ dataanslutare Lås upp den fulla potentialen i din e-handels- och marknadsföringsdata med förbyggda integrationer för Shopify, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads , Pinterest-annonser, Tiktok-annonser, Snapchat-annonser, Klaviyo och Google Sheets. Allt-i-ett Actionable Analytics Dashboard Få alla viktiga avancerade rapporter du behöver för att övervaka och förbättra dina marknadsföringsutgifter, CAC (förvärvskostnader), LTV (Customer Lifetime Value), Cohorts, ROAS och mer. Multi Brands och Multi Shopify Stores funktioner Samla data från alla dina Shopify-butiker i appen. Skapa vyer för att segmentera denna data efter land eller varumärke om du är en byrå eller en e-handelsstudio Smart Alerts and Insights Du kan ställa in smarta varningar om dina viktigaste KPI:er: minskad konverteringsfrekvens, ökad kundförvärvskostnad, etc. Få besked direkt via e-post eller Slack. E-post och Slack Snapshots-rapporter Schemalägg e-post eller Slack Snapshots. Välj den statistik och frekvens du vill ha och dela dem med ditt team. Obegränsat antal användare Dela instrumentpanelen med teammedlemmar, entreprenörer eller investerare. Ge synlighet på dina viktigaste KPI:er och anpassa ditt team efter vad som händer härnäst. Byråplaner Tillhandahåll analys och rapportering som en del av dina byråtjänster. Centralisera alla dina kunder på ett ställe för att förbättra kundbehållningen och spara tid på att göra manuell rapportering.