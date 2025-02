ShipperHQ

shipperhq.com

Leverera enligt förväntningarna med ShipperHQ! ShipperHQ gör det enkelt att anpassa fraktpriserna och metoderna du erbjuder kunder online. Oavsett om du vill minska nedläggningen av varukorgen, sänka dina fraktkostnader, erbjuda internationell frakt (eller allt det ovanstående), låter ShipperHQ dig anpassa din kassa så att den passar de specifika affärsmål du har. Med över ett decenniums erfarenhet av att betjäna tiotusentals återförsäljare över hela världen, ger ShipperHQ dig flexibiliteten att ställa in gratis frakt, skräddarsy priser efter produkt, köra kampanjer och mycket mer genom avancerade frakthanteringsverktyg för e-handel. Ta kontroll över hur mycket du tar ut kunderna för frakt • Skapa anpassade och realtidsfraktpriser för definierade grupper av produkter • Ställ in fraktkostnader för vissa geografiska zoner, produktvikter, priströsklar, kundvagnsantal och kunder • Lägg till speciella rabatter, tilläggsavgifter och kampanjer, inklusive gratis frakt • Aktivera tabellpriser, schablonfrakt och dimensionella viktbaserade fraktkostnader • Dela upp internationella fraktpriser, inklusive avgifter som tullar och skatter Anpassa din kassa efter dina egna fraktkrav • Skapa fraktregler eller begränsningar för vissa transportörer ( UPS, FedEx, etc) och metoder (Ground, LTL, Express, etc.) • Automatisera hur du beräknar frakt för flera lager eller dropship-leverantörer • Betygsätt det närmaste, eller minsta antalet leveranskällor, till en kund • Definiera regler för skicka vissa varor separat eller i flera paket • Erbjudande alternativ som hämtning i butik, LTL fraktfrakt och leverans samma dag i kassan • Fastställ stopptider, ledtider, blackoutdatum och maximal transporttid för exakta beräknade leveransdatum • Aktivera adressvalidering för att avgöra om en kunds adress är bostads- eller kommersiellt stöder över 30 transportörer, inklusive: UPS (Small Package, LTL Freight, Ground with Freight Pricing, UPS Access Point), FedEx (Small Package, LTL Freight, SmartPost, Hold at Location ), ReTrans Freight, USPS, DHL(Express, eCommerce), uShip, Zenda, DHL Express via ILS, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post (Retail, eParcel), Canada Post, YRC Freight, GLS/GSO och Fastway Requires Real -Tidsberäknad fraktfunktion ShipperHQ-appen kräver att du har funktionen Realtidsberäknad frakt aktiverad på ditt Shopify-konto för att få betyg från tredje part. Kom igång med ShipperHQ idag Upplev kraften i ShipperHQ från första hand med en riskfri 30 dagars gratis provperiod på ShipperHQ.com. Utöver våra Essentials-, Standard- och Pro-planer erbjuder vi även ett Enterprise-alternativ med anpassade priser och full tillgång till ShipperHQs frakthanteringsfunktion. Integreras med UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight, >30 transportörer