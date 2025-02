Programvara för dokumentskanning - Mest populära apparna - Sverige

Sensible

sensible.so

Sensible är en utvecklare-första plattform för att extrahera strukturerad data från dokument, till exempel affärsformulär i PDF-format. Använd Sensible för att bygga in dokumentautomatiseringsfunktioner i dina vertikala SaaS-produkter. Med Sensible kan du skriva extraktionsfrågor för vilket dokument som helst och få tillbaka nyckelfakta som JSON Sensible är mycket konfigurerbar. Du kan extrahera data på några minuter genom att utnyttja GPT-4 och andra stora språkmodeller (LLM), eller så kan du få finkornig kontroll med Sensibles visuella, layoutbaserade regler. Genom att kombinera layout- och LLM-baserade extraktionsmetoder stödjer Sensible hela dokumentlandskapet, från konsekvent upplagda, mycket strukturerade affärsformer till fria, rörliga juridiska kontrakt.