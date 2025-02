Programvara för att skapa dokument - Mest populära apparna - Sverige

Formstack

formstack.com

Formstack Forms är en molnbaserad lösning som hjälper företag att automatisera processer för att skapa digitala formulär och samla in data för undersökningar, leads, registreringar och mer. Nyckelfunktioner inkluderar datarouting, filuppladdningar, datakryptering, betalningsinsamling och formuläranalys. Formstack Forms är utformat för företag av alla storlekar och tillåter användare att samarbeta med team för att godkänna, neka och kommentera data som skickas in via formulär. Med en dra-och-släpp-formulärbyggare ger Formstack Forms användare i olika organisationer möjlighet att bygga varumärkesformulär, undersökningar och arbetsflöden utan att behöva känna till kod. För mer tekniska användare erbjuder Formstack Forms ett öppet API som låter användare och tredjepartsapplikationer komma åt Formstack-resurser programmatiskt. Formstack tillåter integration med olika tredjepartsapplikationer som Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate och mer. Formstack är tillgängligt på en månadsprenumeration och supporten utökas via dokumentation och andra onlineåtgärder.