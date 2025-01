DMARC programvara - Mest populära apparna - Ungern

SimpleDMARC

simpledmarc.com

Absolut! Här är en förbättrad version av copywriting-artikeln för SimpleDMARC som riktar sig till marknadsförare, marknadsföringsbyråer och entreprenörer: E-postbedrägerier och nätfiskeattacker ökar, och som marknadsförare, marknadsföringsbyrå eller entreprenör vet du hur viktigt det är att skydda ditt företag från dessa hot. Med SimpleDMARC kan du göra just det och mer. SimpleDMARC är en kraftfull plattform som gör det enkelt att säkra din e-postdomän och förhindra obehörig användning av din e-postadress. Med funktioner som Unlimited Passive Domains, Aggregate Reports (RUA) och Invite Teams - Multi-User, kan du optimera din e-poststrategi, öka din e-postleveransgrad och skydda ditt företag från cyberbrottslingar. En av de viktigaste fördelarna med SimpleDMARC är möjligheten att säkra obegränsade passiva domäner. Det betyder att du kan skydda alla dina affärsdomäner utan att behöva oroa dig för extra kostnader eller begränsningar. Oavsett om du har flera varumärken, underdomäner eller tjänster, har SimpleDMARC dig täckt. Plus, med vår intuitiva instrumentpanel kan du hantera alla dina domäner från en enda plats, vilket sparar tid och ansträngning. En annan kraftfull funktion hos SimpleDMARC är tillgången till Aggregate Reports (RUA). Dessa rapporter ger värdefulla insikter om din e-postprestanda, inklusive information om leveranshastigheter, autentiseringsstatus och mer. Med denna information kan du fatta välgrundade beslut om din e-poststrategi, optimera dina e-postleveranshastigheter och se till att dina e-postmeddelanden når din målgrupp. Med funktionen Bjud in team – Multi-User-funktionen kan du samarbeta med dina teammedlemmar eller kunder om din e-poststrategi. Den här funktionen låter dig enkelt lägga till nya användare, tilldela behörigheter och hantera åtkomst till ditt SimpleDMARC-konto. Oavsett om du arbetar med en marknadsföringsbyrå eller har flera teammedlemmar, har SimpleDMARC dig täckt. På SimpleDMARC förstår vi vikten av att skydda ditt företag från e-postbedrägerier och nätfiskeattacker. Det är därför vi har designat vår plattform för att vara användarvänlig, effektiv och kraftfull. Med SimpleDMARC kan du skydda ditt företag från cyberhot, optimera din e-poststrategi och ligga steget före konkurrenterna.