Programvara för mångfaldsrekrytering - Mest populära apparna - São Tomé och Príncipe

SeekOut hjälper tusentals organisationer att anställa, växa och behålla stor talang med sin plattform för optimering av talang som är först med människor. I vår digitala tidsålder svämmar organisationer över av data – ändå är det få som förstår sina anställda på djupet eftersom persondata släcks och kopplas bort. Dina medarbetare är de verkliga skillnaderna – och när du väl känner till deras passioner, erfarenheter och möjligheterna som tar dem dit de vill gå, kan du bättre anpassa deras kompetens, kapacitet och karriärvägar till verksamhetens behov. SeekOut förenar talangförvärv, talanghantering och talanganalys för att hjälpa dig att växa de människor du har och hitta de människor du behöver. Sex av de 10 mest värdefulla företagen i USA litar på SeekOut som sin enda plattform för att hantera och rekrytera talanger. SeekOut rankades nyligen på plats 26 av 500 på Forbes lista över USA:s bästa startup-arbetsgivare, kröntes till GeekWire Startup of the year, rankades som nummer två i B2B-kategorin av The Informations 50 Startups to Watch-lista och ingick på Madronas Intelligent Apps Top 40 lista. SeekOut grundades 2017 och har samlat in 189 miljoner dollar i finansiering, stöds av Tiger Global Management, Madrona Venture Group, Mayfield och Founders Circle Capital och värderas till 1,2 miljarder dollar. För mer information, besök www.seekout.com.