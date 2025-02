Programvara för design av visningsannonser - Mest populära apparna - Tadzjikistan

Snapied

snapied.com

Snapied är ett ställe för all din marknadsföring. Snapied är en marknadsföringsplattform som hjälper marknadsförare att automatisera och genomföra all sin marknadsföring från ett ställe. Automatisera dina inlägg på sociala medier, e-postkampanjer, blogginnehåll och mer. Skapa och spåra innehåll i sociala medier med automatisk schemaläggning. Det enklaste sättet att hantera all din marknadsföring på sociala medier, från ett ställe #Snapied Här är några av fördelarna- - Lätt att använda: Snapied är en lättanvänd online grafisk designplattform som låter dig skapa och hantera ditt marknadsföringsmaterial av professionell kvalitet gratis. Enorma samling av citat i nästan alla kategorier. - Ta bort bakgrund: ett klick för att ta bort valfri bildbakgrund. - Flera sidor och lager. - Skapa flera arbetsytor och bjud in ditt team att arbeta tillsammans. - Färgpalett: Prova olika färgkombinationer innan du slutför din design. - Varumärke och förinställningar: Spara ditt varumärkes teckensnitt, färger, logotyp och logotypposition för en enhetlig look i alla designs. Snapied begränsar dig inte på antalet varumärken du skapar. - Teckensnitt: Snapied låter dig välja ett teckensnitt från en lista med vanliga teckensnitt och låter dig även ladda upp dina teckensnittsfiler. - Ändra storlek på design: Ändra storlek på bilden till en viss storlek. - Dela upp bilder i mindre rutnät. - Favoritobjekt: Du kan markera en mall, bild, illustration, citat, etc som du gillar att använda senare. - Miljontals ikoner, illustrationer och element. - Inbäddningsbar designredigerare: Ja, Snapieds designredigerare är inbäddningsbar. Du har en hemsida och du vill kunna designa grafik. Du behöver en grafisk designredigerare som är white label, så att den kan bäddas in i din webbplats eller plattform. Snapied är för dig!