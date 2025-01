Programvara för design av visningsannonser - Mest populära apparna - Portugal

Snapied

snapied.com

Snapied är ett enkelt men kraftfullt online grafisk designverktyg som hjälper både professionella och icke-designers att skapa fantastiska mönster enkelt och snabbt. F: Vad används Snapied till? S: Att skapa design kan vara mycket svårt. Speciellt för företag som inte har tid eller pengar att investera i professionella designers. Du behöver en professionell design för att sticka ut i mängden. Snapied hjälper dig att uppnå detta genom att erbjuda en gratis grafisk designplattform som är enkel att använda och låter även icke-designers skapa fantastiska mönster enkelt och snabbt. F: Vad är Snapied och hur skiljer det sig från andra designplattformar? S: Snapied är en GRATIS grafisk designplattform som hjälper både professionella och icke-designers att skapa fantastiska mönster enkelt och snabbt. Prova nu: https://www.Snapied.com Här är några av fördelarna- Lätt att använda: Snapied är en lättanvänd plattform för grafisk design på nätet som låter dig skapa och hantera ditt marknadsföringsmaterial av professionell kvalitet gratis. Enorma samling av citat i nästan alla kategorier. Ta bort bakgrund: ett klick för att ta bort valfri bildbakgrund. Flera sidor och lager. Skapa flera arbetsytor och bjud in ditt team att arbeta tillsammans. Färgpalett: Prova olika färgkombinationer innan du slutför din design. Varumärke och förinställningar: Spara ditt varumärkes teckensnitt, färger, logotyp och logotypposition för en enhetlig look i alla designs. Snapied begränsar dig inte på antalet varumärken du skapar. Teckensnitt: Snapied låter dig välja ett teckensnitt från en lista med vanliga teckensnitt och låter dig även ladda upp dina teckensnittsfiler. Ändra storlek på design: Ändra storlek på bilden till en specifik storlek. Dela upp bilder i mindre rutnät. Favoritobjekt: Du kan markera en mall, bild, illustration, citat, etc som du gillar att använda senare. Miljontals ikoner, illustrationer och element. Inbäddningsbar designredigerare: Ja, Snapieds designredigerare är inbäddningsbar. Du har en hemsida och du vill kunna designa grafik. Du behöver en grafisk designredigerare som är white label, så att den kan bäddas in i din webbplats eller plattform. Snapied är för dig! Nedladdningsalternativ: Snapied erbjuder följande importformat från och med nu: JPG PNG SVG Webp PDF (enkel och flera sidor) Transparenta bilder och kvalitetsskalan sträcker sig från 1x till 5x. Snapied laddar ner bilderna i 300 dpi som standard.