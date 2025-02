Digital Twin Software - Mest populära apparna - São Tomé och Príncipe

Braincube

braincube.com

Braincube är en smart IIoT-plattformssvit med affärs- och expertappar designade för industrin. Braincubes plattform och vanliga appar ger tillverkare möjlighet att hitta omedelbart och långsiktigt värde från dataströmmar och Big Data-analys. Dess operativsystem ger omedelbar insyn i live-förhållanden via Edge och tillhandahåller ett nav av analysappar via molnet för att bättre optimera prestanda. Kombinera Edge och Cloud för att få bästa resultat från din IIoT-plattform: anpassa dig till realtidsrekommendationer och förbättra framtida prestanda. Välj från en robust appbutik som hjälper dig att uppnå dina kontextspecifika mål oavsett om du strävar efter ständiga förbättringar och högre produktivitet, kostnadsminskning via maskininlärning, tillgångsövervakning och förutsägande underhållsstrategier eller visualisering med diagram, tabeller och instrumentpaneler. Braincube erbjuder en one-stop-shop för att ta kontroll över din data och omvandla din verksamhet.