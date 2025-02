Digital Credential Management Software - Mest populära apparna - Sverige

Give My Certificate

Give My Certificate är världens mest användarvänliga autentiseringsplattform, som ger organisationer möjlighet att enkelt skapa, utfärda, hantera, spåra, analysera och verifiera digitala certifikat och märken. Med över 15 års erfarenhet av verifiering säkerställer vår plattform sömlös verifiering över individers utbildnings- och yrkesresor. Funktionerna inkluderar digitala certifikat, öppna märken, digitala plånbokskort, Spotlight 'Certified Professional'-katalogen och premium vit märkning. Med 6 miljoner inloggningsuppgifter intjänade årligen och 2 miljoner profiler från 160 länder är Give My Certificate det pålitliga valet för utbildningsinstitutioner, utbildningsleverantörer, certifieringsorgan och arbetsgivare över hela världen. Give My Certificate erbjuder sömlös integration med olika mjukvarulösningar för att effektivisera certifikatutfärdandeprocessen. Den stöder populära plattformar som Moodle, Zoom, WordPress och mer. Dessutom kan du förbättra dina integrationsmöjligheter ytterligare med Zapier-integrationen. Om du föredrar en anpassad integration, ger Give My Certificate ett omfattande API som låter dig ansluta till vilken plattform du vill.