CardZap

cardzap.me

"Välkommen till nätverkets framtid. Vår app är det ultimata verktyget för alla som vill göra ett varaktigt intryck och sticker ut i en fullsatt affärsvärld. Med Cardzap Digital Business Cards kan du skapa en unik och personlig digital identitet som visar dina varumärken och belyser dina färdigheter och expertis. Appen är enkel att använda och gör att du kan skapa och dela dina kort med bara några få uppgifter. introduction. You'll never have to worry about running out of cards or forgetting them at home. Your virtual card is always with you, ready to share at a moment's notice. And the best part? Its FREE. It’s not just about convenience, it is about reducing the cost of printing thousand of cards for hundreds of employs and then re-printing them with the slightest change. We're committed to sustainability and reducing our carbon footprint. By eliminating the need for paper business cards, we're helping to create a more Miljövänlig värld. Mer än någonting låter Cardzap dig kontrollera vad du delar och vem du delar det med. Du kan skapa flera kort med olika varumärken och välja hur mycket information du ska dela. Så oavsett om du är frilansare, entreprenör, eller bara letar efter ditt nätverksspel, är vår app den perfekta lösningen för alla som vill göra ett bra första intryck och sticker ut från mängden. Gå med i den digitala visitkortsrevolutionen idag och börja ansluta som aldrig tidigare.