Programvara för diagram - Mest populära apparna - Ukraina

Gliffy

gliffy.com

Gliffys diagramapplikationer gör det enkelt att kommunicera och samarbeta med dina idéers hastighet. Oavsett om du använder Gliffy i Confluence och Jira eller hoppar in i vårt fristående diagramverktyg, Gliffy Online, hittar du ett intuitivt sätt att rita diagram. Dra och släpp dig till professionellt utseende flödesscheman, UML-diagram, enhetsrelationsdiagram och mer med bara några klick. Dessutom kan du nu bygga dina diagram med kod med Mermaid js. Använd en mall för att göra en tankekarta eller konceptkarta medan du brainstormar. Bädda in ett organisationsdiagram som är lätt att uppdatera i de verktyg som ditt team redan använder. Visualisera din molnarkitektur eller IT-nätverk och lägg till dem i ditt teams dokumentation och använd Gliffys datalänkningsfunktion för att lägga till verkliga data direkt i dina diagram. Oavsett vad du planerar, projektledare eller drömmer om kan Gliffy hjälpa dig att förverkliga det. Diagram med ditt team i realtid direkt i Confluence Cloud för enklare och effektivare arbetssessioner. Gliffy är den mest populära diagramappen i Atlassian Ecosystem, med över 18 miljoner användare som ritar enbart i Confluence. Gliffy är betrodd av team av alla storlekar – vilket gör det till en ledande lösning för företagsdiagram. Du kan se om Gliffy är rätt passform för ditt team genom att starta en testversion via Atlassian Marketplace eller registrera dig för en två veckors gratis provperiod av Gliffy Online på gliffy.com.