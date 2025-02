Programvara för diagram - Mest populära apparna - São Tomé och Príncipe

Qlerify

qlerify.com

Qlerify är ett AI-drivet accelerationsverktyg som hjälper organisationer att förvandla affärsarbetsflöden till kod, upp till 100 gånger snabbare. Qlerify gör det möjligt för icke-tekniska användare att snabbt skapa tekniska specifikationer i ett format som utvecklare älskar och kan använda direkt för att skapa bättre mjukvara snabbare. Qlerify kombinerar en arbetsyta för medförfattare med automatisk generering av AI av systemkrav, processmodeller, datamodeller, design av mjukvaruarkitektur och källkod – alla artefakter som behövs av utvecklare, vilket sparar massor av tid och kostnader. Verktyget Qlerify är helt gratis att använda i begränsad omfattning för små team. Några funktioner hos Qlerify: 1. Ultrasnabbt och användarvänligt samredigeringsgränssnitt som gör att många intressenter kan samskapa processmodeller/användarresor, datamodeller och samla systemkrav samtidigt med tankehastighet 2. AI-genereringen av innehåll ökar snabba ännu mer, guidar användare och kickstartar workshops 3. AI-generering av boilerplate-kod sparar värdefull utvecklingstid 4. Konfigurerbara datatyper som behövs av utvecklare såsom användarberättelser, UI-skisser, affärsregler, KPI:er, datamodeller, etc. 5. Stöd för kraftfulla agila ramverk för att kickstarta utveckling, såsom Scrum, User Story Mapping, Event Storming, Agile Data Modelling, Domain Driven Design och Simplified BPM. 5. Fjärrsamverkansstöd, t.ex. dela innehåll med gästanvändare, ångra/gör om ändringar eller obegränsad rollback/rollforward mellan versioner, klona innehåll, lägg till kommentarer och gilla-markeringar eller prioritera kollektivt med MoSCoW priority eller user story mappning, etc. Prova gratis på https://www.qlerify. com.