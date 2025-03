ActiveState

Bygg automatiskt Python-, Perl- och Tcl-körtider för Windows, Linux och Mac, eller ladda ner en av våra populära förbyggda ActivePython-, ActivePerl- eller ActiveTcl-distributioner. ActiveState har skapat innovativa verktyg för utvecklare i mer än 20 år, inklusive våra populära språkdistributioner med öppen källkod för Perl, Python och Tcl, vår prisbelönta Komodo IDE och nu senast vår kraftfulla beta, ActiveState Platform. Bygg körtider för Python, Perl och Tcl...på några minuter! Med ActiveState-plattformen kan du automatiskt bygga ditt språk med hundratals populära, kontrollerade tredjepartspaket, så att du kan få kodning direkt. Behöver du lägga till beroenden? Bygg dem automatiskt från källan (inklusive länkade C-bibliotek), lös konflikter och paketera dem för Windows, Mac eller Linux. Med ActiveState-plattformen får utvecklare: Eliminera "works on my machine"-problem – bygga och distribuera en konsekvent, reproducerbar runtime-miljö över alla dev-, test- och produktionssystem. Undvik "Dependency Hell" - beroenden löses automatiskt åt dig, där det är möjligt Automatisera paketering - minimal språk-/OSexpertis krävs. Automatisera installationen – installera din runtime i en virtuell miljö med ett enda kommando med hjälp av kommandoradsgränssnittet (State Tool). Automatisera dina utvecklingsarbetsflöden med State Tool (CLI för ActiveState-plattformen). Använd den för att: Automatiskt ställa in körtider för alla miljöer, vilket förenklar README-filmetoden. Dela hemligheter (d.v.s. API-nycklar, användaruppgifter) på ett enkelt men säkert sätt. Skapa skript för flera plattformar. Hur fungerar det? Se det som en SaaS-baserad "Language-As-A-Service"-funktion. Använd vår plattform för att skapa en anpassad körtid för ditt nästa projekt, inklusive bara språket och paketen som ditt projekt behöver. Välj ett språk (Python, Perl eller Tcl). Välj ditt operativsystem (Linux eller Windows, plus Mac för Python). Lägg till de paket som ditt projekt kräver. ActiveState hämtar regelbundet paket från varje språks standardförråd med öppen källkod (CPAN, PyPI, etc) för att säkerställa att ditt språk och komponenter med öppen källkod är uppdaterade, kan kompileras från källkod och sedan verifieras för att fungera tillsammans i en distribution som är paketerat för de flesta större operativsystem. Verktygen som ActiveState använder för att skapa våra språkdistributioner med öppen källkod är nu fritt tillgängliga för alla utvecklare att prova. Om du är en utvecklare som skapar Python-, Perl- och Tcl-byggen, kan ActiveState Platform göra mycket av det som springer runt för dig. Det kan skapa ditt bygge med bara språket och paketen du behöver för att köra ditt projekt – från källan! ActiveState-plattformen ger utvecklare friheten att förnya sig med öppen källkod, samtidigt som företag får den centraliserade synlighet och kontroll som de behöver för att minska riskerna. Utvecklare lägger ofta för mycket tid på det lågvärdiga arbetet med att hantera beroenden och konfigurera Python eller andra språkkörningar innan de ens kan komma till kodning. ActiveState-plattformen hanterar det underliggande rörarbetet genom att automatiskt lösa beroenden och kompilera anpassade körtider som är redo att gå, så att utvecklare kan fokusera på produktivitet. På samma sätt vill företag ta till sig språk med öppen källkod för att möjliggöra snabbhet, innovation och kostnadsbesparingar. Men de måste också minska risken för säkerhetsbrister, okontrollerad användning av tredje parts IP och oklar licensiering och härkomst. ActiveState-plattformen bygger från förverifierade och välkända paket, så att säkerhets- och efterlevnadsteam kan bedöma risker i förväg och minska åtgärdskostnaderna. Dessutom kan de enkelt se en materialförteckning som visar innehållet och historiken för varje språkkörning. Andra höjdpunkter: Prioriterat stöd: Ledare inom finansiella tjänster, flyg och försvar, teknik och andra industrier HSBC, Altair, Microsoft använder ActiveState-plattformen för att påskynda applikationsutvecklingen och säkerställa efterlevnad av policyer för öppen källkod. Förbyggda körtider: Lös vanliga användningsfall med specialbyggda körtider som Python för maskininlärning, Python 2 till 3-migrering och webbutveckling, som inkluderar de mest populära paketen. Gratis beta för utvecklarna! Behöver du bygga en körtidsmiljö från källan? ActiveState-plattformen ger dig tillgång till en förkonfigurerad byggmiljö