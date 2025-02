Desktop Publishing-programvara - Mest populära apparna - S:t Helena

Canva

canva.com

Canva är en grafisk designplattform som tillåter användare att skapa sociala medier-grafik, presentationer, affischer, dokument och annat visuellt innehåll.Användare kan välja mellan många professionellt designade mallar och redigera designen och ladda upp sina egna foton genom ett dra och släpp-gränssnitt. Plattformen är gratis att använda och erbjuder betalprenumerationer som Canva Pro och Canva for Enterprise för ytterligare funktionalitet. Användare kan också betala för att fysiska produkter ska skrivas ut och skickas. Från och med 2019 samlade Canva in till en värdering av 3,2 miljarder USD och hade över 20 miljoner användare i 190 länder. I juni 2020 samlade Canva in 60 miljoner USD till en värdering av 6 miljarder USD. Detta nästan fördubblade sin senaste värdering 2019.