Programvara för skrivbordsbokning - Mest populära apparna - S:t Helena

Workipelago

Workipelago är en lösning som kombinerar fysiska och virtuella arbetsplatser i en plattform. Den är uppbyggd kring människorna och kommer att följa dem var de än arbetar på eller från. - Du kan skapa interaktiva planlösningar för arbetsytorna - Upprätthålla synlighet och nå kollegor, kollegor över hela organisationen - Här kan du hantera den flexibla kontorsytan - boka skrivbord och mötesrum - Samla team på distans eller tvärfunktionella i de virtuella våningarna - Integrera med M365 via MS Teams-appen och Azure AD – eller med andra kommunikations- och autentiseringskanaler som Google, LinkedIn, Zoom, Slack, etc. Workipelago passar såväl företag och organisationer som utbildningsorgan (skolor, universitet och etc.) .