Demoautomationsprogramvara - Mest populära apparna - Slovakien

Supademo

supademo.com

Supademo hjälper team att kommunicera produkter mer effektivt med hjälp av vackra AI-drivna interaktiva demos. Över 8 000 användare på snabbväxande företag i 75 länder använder Supademo över supportdokument, onboarding, försäljning och marknadsföring för att driva introduktion och engagemang. Hur det fungerar: 1. Spela in: Slå på tillägget Supademo och klicka dig igenom valfritt arbetsflöde. En interaktiv demo genereras automatiskt på några sekunder, komplett med hotspots och textinstruktioner. 2. Anpassa: Anpassa ditt demoflöde med kraftfulla funktioner som AI-voiceover, anpassade domäner, suddighet, automatisk uppspelning och CTAs (Call to Actions). 3. Dela och bädda in: Dela din Supademo direkt via en offentlig länk eller bädda in den på olika plattformar som supportdokument, webbplatser eller i de verktyg du redan använder. Funktioner du kommer att älska: - AI-drivna demonstrationer: Supademo använder AI för att skapa intuitiva, inbäddningsbara demos med textkommentarer och röstöverlägg. - Delade teamarbetsytor: Tillåter teammedlemmar att hitta, duplicera och samarbeta i en Supademo, oavsett om det gäller en produktdemo, introduktionsguide eller supportfrågor. - Avancerad analys: Få djupa insikter om avhopp, konverteringar, engagemang och tittarsiffror. Supademo-fördelen - höj din produktivitet: Skär ner tiden på att söka information med 25 %. - Förbättrat användarengagemang: Upplev en 250 % ökning av engagemanget med interaktiva guider. - Snabb problemlösning: Lös supportärenden 10 gånger snabbare med steg-för-steg-guider.