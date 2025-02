Programvara för efterfrågegenerering - Mest populära apparna - Sint Maarten

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer är en leadsgenererings- och leadscoreplattform för små till stora B2B-säljteam. LeadBoxer ger säljteam av alla storlekar värdefulla insikter om vad deras potentiella kunder är intresserade av innan de ens når ut. Programvaran skapar automatiskt besökarprofiler för webbplatsbesökare, fångar data om deras onlinebeteende och interaktioner och tilldelar dem sedan en leadscore enligt parametrar som ställts in av den tilldelade kontoansvariga. Med LeadBoxer kan säljteam spåra webbplatsbesökare, sid- och videovisningar och dokumentnedladdningar, samt mäta trafikkällor. Den utsedda säljaren kan ställa in vikten av olika leadegenskaper (bransch, antal sidvisningar etc.) för att påverka leadscore som tilldelas av LeadBoxer. När en lead är redo att kvalificeras rapporterar LeadBoxer och meddelar den ansvariga säljaren (eller personerna). Den relevanta säljaren kan kontakta sin lead direkt via LeadBoxer-appen, där leads kan granskas, tilldelas eller tas bort när som helst. LeadBoxer integreras med CRM och andra säljverktyg via ett avancerat API.