FaceMRI

facemri.com

FaceMRI är en forskningsgrupp för ansiktsigenkänningsprogramvara baserad i USA. FaceMRI är den mest avancerade sökmotorn för ansiktsigenkänning för Mac och PC. FaceMRI har en svit med mjukvara för ansiktsigenkänning som kan kategorisera ansikten i kön (man, kvinna, icke-binär), åldersgrupp, åldersår och ras. Skapa närvarodiagram och analyser. Ansikten kan extraheras via + import av bilder + import av videor + webbsökning ( FB, LinkedIn, Instagram) + importmappar + webbkamera och IP-kameror + IOT och säkerhetskameror. + USB-nycklar och externa enheter FaceMRI använder kraften i ansiktsigenkänning för att låsa upp analyser från bilder och videor. Användare kan ladda ner programmet till sin Mac eller PC och importera bilder och videor. Det kommer att extrahera ansikten och människor från videor och bilder, användare kan lägga till ansikten till kunder och skapa anpassade rapporter. Dessutom kan personalen skapa demografiska diagram baserat på ålder, kön och ras från videor och se vilka dina kunder är. FaceMRI har också personsökningsteknik, så att användare kan bygga upp anpassade rapporter. Anställda kan spåra närvaron av Zoom-samtal, vem som var på företagssamtal och vem som saknades. Personalmedlemmar kan ansluta till webbkameror, säkerhetskameror och IoT-kameror för att spåra vem som kommer in i ditt företag. FaceMRI skapar personliga rapporter från videoflöden så att användare kan övervaka vem som kommer in i ditt företag.