Programvara för djupinlärning - Mest populära apparna - São Tomé och Príncipe

Imagga

Imagga är en plattform med molnbaserade och lokala API:er för automatisk bild- och videotaggning avsedd för utvecklare, företag och företag. Imaggas teknologi hjälper företag att förstå sina storskaliga och dynamiska bild- och videosamlingar. Används för närvarande (från och med oktober 2017) av 11 500+ utvecklare och 220+ företag över hela världen och har mottagit flera världsomspännande utmärkelser och erkännande som bästa teknikleverantör vid South Summit '15 av HM The King of Spain, Global Champion in News and Media at World Summit Awards '16 av FN, och Global Innovator in Image Analytics '16 av IDC, bland annat. En pionjär och global innovatör inom bildtaggning som ett tjänsteutrymme - företaget har använt sitt moln-API sedan 2011, och dess flaggskeppsteknologi för automatisk taggning och automatisk kategorisering sedan 2013. Utöver sin bildigenkänningsteknik tillhandahåller Imagga en plattform av molnbaserade API:er för automatisk bildigenkänning, taggning och kategorisering som gör det möjligt för utvecklare och företag att bygga applikationer och lösningar som förstår bilder. Tekniken kan även levereras som lokal installation om det behövs. Imaggas bildigenkänningsteknik automatiserar helt processen att tilldela nyckelord och/eller domänspecifika kategorier till bilder. Lösningen är horisontellt skalbar och kan hantera vilken mängd bilder som helst som behöver analyseras och kommenteras. Den kan anpassas till kundernas behov genom anpassad utbildning och/eller feedbackslinga. Insvept i ett mycket lättintegrerat API i molnet, eller on-premise, kan det gå i produktion på några timmar.