Vareto är den moderna, intuitiva FP&A-plattformen för strategiska finans- och affärsteam att planera, prognostisera och rapportera i en enda sanningskälla. Vareto är byggd för medelstora, tillväxt- och företagsteam och är designad för att vara flexibel, anpassningsbar och skalbar i takt med att affärsbehoven utvecklas. ✅ Få tid att värdera på veckor. Vareto erbjuder interna, dedikerade Customer Growth Managers (med FP&A-erfarenhet) för att säkerställa din implementering och framgång. ✅ Gör planeringen smärtfri. Förvandla din planeringsprocess med ett intuitivt verktyg som gör det enkelt och intuitivt att bygga modeller. Inga fler inaktuella, frånkopplade kalkylark med felaktiga data. Håll dina planer uppdaterade och spåra framstegen mot mål med den senaste data som hämtas direkt från ditt ERP, CRM, HRIS och andra affärssystem. ✅ Samarbeta enkelt med affärspartners direkt i Vareto. Samla in input om planer från intressenter med kommentarer och @omnämnanden, och kommentera diagram, grafer och rapporter för att ge sammanhang. ✅ Frigör tid för värdefullt arbete. Automatisera all din chefs- och avdelningsrapportering, från månadsbudgetar kontra faktisk variansanalys till resultatövervakning i realtid. Vareto hämtar automatiskt den senaste informationen för att hålla rapporter uppdaterade. ✅ Skapa förtroende och samordning. Ge dina affärspartners självbetjäningsåtkomst till rapporter, med möjligheten att omedelbart klicka in i detalj på transaktionsnivå. Använd granulära åtkomstbehörigheter för att kontrollera vem som ser vad. ✅ Skapa och anpassa rapporter som du vill. Bygg enkelt vilken rapport du vill i Vareto utan SQL eller kod. Det tar minuter att konfigurera och uppdatera anpassade mätvärden och visualiseringar på egen hand, utan att behöva en extern konsult.