Datadeck

datadeck.com

Datadeck är en datavisualiseringsplattform som låter dig se all din data på en enda plattform. Skapa vackra instrumentpaneler från datakällor som Facebook Ads, MySQL, Excel och Google Analytics för att konsolidera och analysera din data på ett ställe. Spara tid, förbättra fildelningssäkerheten och engagera hela ditt team med data. Datadeck sätter alla i synk med vackra instrumentpaneler, vilket gör ditt företag lyckligare och mer produktivt. Genom att använda Datadeck kan team samarbeta kring dataanalys, skapa professionella rapporter och i slutändan spara tid genom att ha alla dina datakällor på ett ställe. Centralisera din data för att skapa kraftfulla rapporter, instrumentpaneler och hålla reda på dina viktiga mätvärden. Säkerhet: Alla dina data och filer är säkra med Datadeck. Du kan välja vem som kan komma åt vad, ge olika åtkomstbehörigheter till ditt team och mycket mer. Du kan gå ner hela vägen för att välja vilka IP-adresser som kan komma åt din instrumentpanel. Samarbete: Tillåt vem som helst i ditt företag att komma nära data och låt dem använda denna data för att gynna företaget. Få ditt team att arbeta tillsammans och undvik att skicka filer och fler filer via e-post eller snabbmeddelanden. Lätt att använda: Datadeck kräver inga tidigare dataanalyskunskaper eller någon erfarenhet av business intelligence-plattformar. Ingen manual krävs, du kan börja använda inom några minuter och lära dig andra knep när du använder plattformen. Dra och släpp fältet för att få vackra visuella representationer av dina data. Snabb installation: Lägg till datakällor med lätthet och börja arbeta med dem på mindre än en minut. Professionell rapportering: Datadecks instrumentpaneler fungerar som professionella rapporter oavsett tidsram du kan behöva agera efter - varje timme, dagligen, veckovis, månadsvis - du bygger den och delar den med alla du vill ge åtkomst. Tidsbesparande: Centralisera din data på ett ställe och spendera mindre tid på att logga in och ut från appar, växla mellan appar och skicka filer till dina kollegor och kunder. Få mer tid med det som är viktigt med ett väldesignat och ergonomiskt verktyg som Datadeck.