Data Science och Machine Learning-plattformar - Mest populära apparna - Turkiet

Uppenbarligen är AI ett kodfritt verktyg utformat för att förenkla processen för datavetenskap. Den packar in funktionerna för att bygga maskininlärningsmodeller, förklara resultat och förutsäga resultat, allt inom ett enda gränssnitt. Modeller kan byggas och distribueras direkt från plattformen på några minuter, vilket sparar avsevärd tid jämfört med traditionella kodningsmetoder. Den stöder olika former av förutsägelser inklusive klassificering för faktorer som churn, lead-konvertering och återbetalning av lån, regression för resultat som försäljning, dynamisk prissättning och avkastning, och tidsserier för att förutsäga kvantiteter över tid som försäljning under de kommande månaderna eller lager. priser. Verktygets funktioner sträcker sig bortom modellbyggande. Det möjliggör snabb implementering av AI-modeller, API-integration i realtid för att göra förutsägelser i farten i appar, visualisering av förutsägelsedata i andra verktyg som PowerBI eller Looker, automatiserad modellövervakning och kraftfulla processautomatiseringsfunktioner via Zapier. Programvaran inkluderar också stöd från en dedikerad datavetenskapsexpert för att hjälpa till med teambehov såsom sammanslagning av data, anrikning, rengöring och andra statistiska uppgifter. Dessutom kan användare integrera Obviously AI med andra verktyg som Zapier, Airtable, Dropbox och Salesforce för att förbättra sina tjänster.