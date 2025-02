Data Science och Machine Learning-plattformar - Mest populära apparna - Sverige

Accern

accern.com

Accern är det ledande NLP-företaget som ger företag möjlighet att utveckla branschspecifika lösningar. Genom att erbjuda en omfattande NLP-plattform, modeller, data och chatt skräddarsydda för flera branscher, accelererar företaget tid-till-värde för ledande organisationer inom finansiella tjänster, myndigheter och vidare. Med ett strömlinjeformat arbetsflöde utan kod kompletterat med förbyggda taxonomier, över 50 000 klassificeringsmodeller och tillgång till miljarder rader med offentlig data, revolutionerar Accern den operativa effektiviteten över hela den globala arbetsstyrkan. Accerns anmärkningsvärda prestationer har gett det en anmärkningsvärd position i Gartner®s 2023 Hype Cycle™ for Data Science, Machine Learning och Emerging Technologies in Banking, samt erkännande av Fast Company som en av de nästa stora sakerna inom teknik. Accern, som litar på av elitdatateam från globala ledare som Capgemini, UniCredit, Interactive Brokers, Mizuho Bank och Standard Bank, underlättar byggandet och implementeringen av NLP-lösningar i stor skala. Accern har sitt huvudkontor i New York, NY, och är hedrad att bli erkänd som ett Forbes 30 Under 30-företag. Företaget har samlat in 40 miljoner dollar från uppskattade institutionella investerare inklusive Fusion Fund, Tribe Capital, Shasta Ventures, Allianz Strategic Ventures, Mighty Capital och många andra.