Programvara för förebyggande av dataförlust (DLP). - Mest populära apparna - Sint Maarten

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud är den marknadsledande SaaS-hanteringsplattformen, som gör det möjligt för IT-team att eliminera upp till 78 % av SaaS-hanteringsarbetet. BetterCloud automatiserar onboarding, offboarding och förändringar i mitten av livscykeln, SaaS-applikationsåtkomst och -rättigheter och säkerhetspolicyer i en multi-SaaS-miljö. Genom att effektivisera och automatisera kritiskt arbete som användarens livscykelprocesser och den dagliga driften, åtnjuter BetterClouds tusentals kunder större operativ effektivitet och medarbetarproduktivitet. Med 10+ års erfarenhet av att vara banbrytande inom SaaS Operations-rörelsen, betjänar BetterCloud nu världens största community av SaaSOps-experter. Som värd för Altitude, branschens ledande SaaSOps-evenemang, och utgivare av den årliga State of SaaSOps-rapporten, kategorins definitiva marknadsundersökning, är BetterCloud erkänt av kunder (G2) och ledande analytikerföretag (Gartner och Forrester) som marknadsledare inom SaaS Driftledning. För IT-team som hanterar multi-SaaS-miljöer automatiserar BetterCloud onboarding, offboarding och mid-lifecycle-ändringar, SaaS-applikationsåtkomst och -rättigheter och säkerhetspolicyer. Till skillnad från lösningar för identitets- och åtkomsthantering som kräver manuell intervention och anpassade skript, eller IT Service Desk-lösningar som genererar biljetter som ska bearbetas manuellt, kompletterar BetterClouds granulära, kraftfulla automation och obegränsade anpassningsbara arbetsflöden din IAM och helpdesk-automatisering för att förbättra IT-effektiviteten genom att minska till 78 % av SaaS-ledningsarbetet. Om ditt IT-team skriver skript eller manuellt hanterar åtkomst till applikationer, filer, mappar och grupper för alla som går med, lämnar eller flyttar inom din organisation, kastar du talang och resurser som du inte kan spara på problem som BetterCloud kan automatisera. BetterCloud har sitt huvudkontor i New York City, med ett produkt- och ingenjörskontor i Atlanta, GA samt innovationshubbar och fjärrtalanger över hela USA, och stöds bland annat av några av de bästa teknikinvesterarna, inklusive Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital och Accel.