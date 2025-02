Programvara för datamärkning - Mest populära apparna - Slovakien

Labelbox

labelbox.com

Labelbox är en datacentrerad AI-plattform som låter användare bygga och använda AI-applikationer. Plattformen ger möjlighet att träna och finjustera modeller, samt automatisera uppgifter med hjälp av LLM:er (Labelbox Machine Learning Models). När det gäller funktionalitet använder Labelbox cookies för att förbättra användarupplevelsen, analysera webbplatstrafik, hjälpa till med marknadsföringsinsatser och förstå hur användare interagerar med plattformen. Nödvändiga cookies används för grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden. Preferenscookies gör det möjligt för plattformen att komma ihåg användarspecifik information, såsom föredraget språk eller region. Labelbox använder också statistikcookies, som hjälper webbplatsägare att samla information om hur besökare interagerar med plattformen. Denna statistik samlas in och rapporteras anonymt. Dessutom använder Labelbox olika leverantörers cookies för att optimera specifika funktioner och funktioner. Dessa leverantörer inkluderar Intercom, LinkedIn, YouTube, ZoomInfo, Cloudflare, Bizible, Cookiebot och Heap Analytics. Varje leverantörs cookies tjänar olika syften, som att känna igen besökare, hantera supportmeddelanden, lastbalansering och tillåta besökare att logga in via tredjepartsapplikationer. Sammantaget erbjuder Labelbox AI-plattform användare möjligheten att bygga AI-applikationer, träna och finjustera modeller och automatisera uppgifter med hjälp av LLM. Plattformen använder cookies och statistik för att förbättra användarupplevelsen och förstå besökarnas interaktion. Integrationen av olika tredjepartsleverantörers cookies säkerställer optimerad funktionalitet för olika aspekter av plattformen.