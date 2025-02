Programvara för meddelande om dataintrång - Mest populära apparna - Sverige

Securiti

Securiti är pionjären inom Data Command Center, en centraliserad plattform som möjliggör säker användning av data och GenAI. Det ger enhetlig dataintelligens, kontroller och orkestrering över hybrid multimolnmiljöer. Stora globala företag förlitar sig på Securitis Data Command Center för datasäkerhet, integritet, styrning och efterlevnad. Securiti har uppmärksammats med ett flertal industri- och analytikerpriser, inklusive "Most Innovative Startup" av RSA, "Top 25 Machine Learning Startups" av Forbes, "Most Innovative AI Companies" av CB Insights, "Cool Vendor in Data Security" av Gartner, och "Privacy Management Wave Leader" av Forrester.