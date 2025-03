Zomentum

Accelerera affärer och öka intäkterna med applikationen för försäljningsacceleration byggd exklusivt för teknikpartners. Allt-i-ett Zomentum Grow är designad för att efterlikna hur du säljer. Med Grow kan du automatisera tråkiga försäljningsuppgifter för att hålla möjligheter i rörelse. Vår applikation konsoliderar försäljningsaktiviteter, håller säljteam konsekventa och hjälper dem att bygga solida kundrelationer. Zomentum grow gör det möjligt för dig att: • Bedöma och bestämma rätt tillvägagångssätt och presentera alternativ för nuvarande kunder för deras affärsbehov. Använd bedömningar för att utföra rutinmässig riskanalys och identifiera luckor innan de blir ett problem för dina kunder. • Upptäck nya SaaS-leverantörer. Hitta rätt SaaS-leverantörer för att presentera lämpliga produktpaket från början. Utrusta dina kunder med de verktyg för produktivitet, cybersäkerhet och affärskontinuitet de vill ha. • Designa professionella offerter och förslag med anpassningsbara mallar. Kontrollera tillgängligheten för produkter, jämför priser, ange kategorier, beskrivningar och annan data automatiskt. Tillhandahåll flera prissättningsalternativ till potentiella kunder, ställ in produktpaket och merförsäljning inom en offert genom att låta kunderna manipulera kvantiteter. Signera dokument digitalt och schemalägg och samla in automatiska återkommande/engångsbetalningar. • Konvertera möjligheter till intäkter eftersom du kan visualisera möjligheter som flyttar från ett steg till ett annat med automatiserade aktiviteter och uppgifter. Du kan också ställa in flera pipelines för att täcka alternativa försäljningstrattar som merförsäljning och korsförsäljning. • Automatisera din pipeline genom att logga alla konversationer och aktiviteter som en kund har med ditt företag. Ställ in automatiska varningar när din kund öppnar ett e-postmeddelande, kommenterar en offert eller e-signerar ett förslag. • Analysera pipelines hälsa med intuitiva rapporter och lär dig vilka försäljningsmönster som är mest framgångsrika för ditt team. Se sedan hur du maximerar varje reps produktivitet. • Utöka dina intäktsströmmar med automatiska mallar för att utforma detaljerade men lättförståeliga kvartalsvisa företagsrecensioner. Om Zomentum: Zomentum är den enda intelligenta inkomstplattformen byggd för att hjälpa partners att upptäcka, sälja och hantera tjänster. Zomentum minskar komplexiteten i försäljningsprocessen och eliminerar många verktyg med en modern plattform byggd för att maximera intäkterna. Hittills har vi hjälpt våra kunder att generera nära 500 miljoner USD i kanalintäkter.