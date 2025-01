Programvara för optimering av kundintäkter - Mest populära apparna - Pakistan

Patch Customer Retention

Släpp lös den sanna kraften i retentionsmarknadsföring med världens första, helt automatiserade och anpassningsbara plattform med RFM-segmentering. Med över ett decenniums expertis har Patch utvecklat en förstklassig kundretentionsplattform som hjälper Shopify-varumärken att öka sitt livstidsvärde för sina kunder och behålla fler kunder, allt på ett ställe. Patch är världens första retentionsplattform med integrerad RFM (Recency, Frequency, Monetary) segmentering. Den här modellen segmenterar automatiskt kunder i handlingsbara segment, inklusive lojala, riskfyllda och till och med förlorade kunder. Det gör att du kan skapa personliga, automatiserade kundresor för varje kund för att maximera engagemanget och intäkterna. Patch gör datadrivna beslut möjliga utan behov av datavetare. Dessutom inkluderar vår kompletta uppsättning av retentionsverktyg följande: Automatiserade kundresor: Vidta åtgärder baserat på kundernas beteenden, oavsett om de är lojala eller i riskzonen. E-post och SMS: Få kontakt med din publik genom personliga meddelanden med hjälp av e-post och SMS-blaster. TextChat Widget: The New Era of WebChats. Fortsätt sömlöst konversationer med dina kunder via text, utan att förlora konversationshistorik. Lojalitet och belöningar: Skräddarsy belöningar för att passa dina specifika varumärkesbehov och mål, och spåra framgångar med inbyggd analys. Messenger: SMS-aktivera ditt kundtjänstteam för strömlinjeformad kommunikation, ökat engagemang och fler köp. Granskningsförfrågningar: Förstärk ditt varumärke genom att socialt säkra ditt rykte med våra automatiska granskningsförfrågningar. Dispens: Förvandla dina dispenser till en marknadsföringskanal med den enda dispensmjukvaran med inbyggd marknadsföringsautomation. Analys: Få handlingsbara insikter per segment med Patchs intuitiva instrumentpaneler, vilket gör att du snabbt kan förstå och agera utifrån data. Referenser: Förvandla lojala kunder till varumärkesambassadörer och nå nya med hänvisningsprogram.