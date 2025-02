Segment

segment.com

Segment är en kunddataplattform (CDP) som hjälper företag att utnyttja förstapartskunddata. Dess plattform demokratiserar tillgången till pålitlig data för alla team och erbjuder en komplett verktygslåda för att standardisera datainsamling, förena användarregister och dirigera kunddata till alla system där det behövs. Mer än 20 000 företag som Intuit, FOX, Instacart och Levi’s använder Segment för att fatta beslut i realtid, påskynda tillväxten och leverera övertygande användarupplevelser. Med Segment kan du samla in, transformera, skicka och arkivera dina förstapartskunddata. Segment förenklar processen att samla in data och ansluta nya verktyg, vilket gör att du kan spendera mer tid på att använda din data och mindre tid på att försöka samla in den. Du kan använda Segment för att spåra händelser som inträffar när en användare interagerar med gränssnitten. "Gränssnitt" är segmentets generiska ord för alla digitala egenskaper du äger: din webbplats, mobilappar och processer som körs på en server eller OTT-enhet. När du fångar interaktionsdata i Segment kan du skicka den (ofta i realtid) till dina marknadsförings-, produkt- och analysverktyg, såväl som till datalager. I de flesta fall behöver du inte ens trycka på din spårningskod för att ansluta till nya verktyg.