Crowd Testing Tools - Mest populära apparna - Sverige

Useberry är en enda produktforskningsplattform för att sömlöst samla användarfeedback och insikter under produktutvecklingens livscykel. Från initiala idéer och design till prototyper och från att skapa webbplatser till att förfina informationsarkitekturen, Useberry gör det möjligt för dig att skapa användarvaliderade digitala produkter. Vårt uppdrag på Useberry är att ge produktteam en robust, lättanvänd plattform för att utföra snabba och effektiva användarteststudier. Genom att erbjuda en rad avancerade analysverktyg gör vi det lättare för dig att integrera användarinsikter i din designprocess och förbättra den övergripande användarupplevelsen. Med Useberry kan du översätta användarfeedback till handlingskraftiga designstrategier, uppfylla och överträffa användarnas förväntningar. Useberry, antagen av globala varumärken som Microsoft, Dell, Envato och Accenture, är den bästa plattformen för UI/UX-pionjärer, agila produktchefer, innovativa marknadsförare och proaktiva produktteam. Nyckelfunktioner: 1. Sömlösa integrationer: Useberry integreras med ledande prototypplattformar, inklusive Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel och Sketch, vilket ger ett strömlinjeformat arbetsflöde som maximerar effektiviteten och främjar samarbete. 2. Användbarhetstestning för prototyper och webbplatser: Useberry erbjuder olika verktyg för användbarhetstestning, inklusive Open Analytics, Single Tasks och 5-sekunders tester bland andra. Detta möjliggör en mer omfattande förståelse av din produkts användbarhet. 3. Studier av informationsarkitektur: Genom kortsortering och trädtestning hjälper Useberry till att organisera och strukturera din webbplats eller app på ett sätt som resonerar med dina användare. 4. Deltagarpool: Få tillgång till en mångsidig, granskad och verifierad blandning av konsumenter, proffs och svåråtkomliga publik från 34 länder över hela världen. Profilerad på hundratals attribut, för att matcha även de mest nischade och krävande testbehoven. 5. Delningslänk: Rekrytera dina egna deltagare enkelt genom att dela en länk. Dela den via e-post och sociala medier, eller bädda in den på din webbplats. Din publik, ditt val. 6. Klickspårning: Få en grafisk representation, inklusive värmekartor, av varje klick eller tryck på din prototyp och webbplats. Analysera vilka delar av användargränssnittet dina användare engagerar sig i och gör rätt UX-förbättringar. 7. Inspelningar: Titta på varje steg i din användares navigering och interaktioner, inklusive musrörelser. Få tillbaka rika videoinsikter som fångar din användares ansikte, röst och skärm. 8. Användarflöden: Få en visualisering av en användares väg från en skärm till nästa. Upptäck hur dina användare beter sig och vilka skärmar de är på när de bestämmer sig för att lämna. 9. Undersökningar: Useberry ger möjlighet att genomföra undersökningar, med enstaka och flervalsval, åsiktsskalor och öppna frågor. 10. Mätvärden: Få omfattande kvantitativa insikter om användarbeteende med slutförandefrekvenser, tid på uppgift och felklicksfrekvens. Med Useberry utvecklar du inte bara en produkt, du skapar en användarcentrerad digital upplevelse som är skräddarsydd för din publiks behov, samtidigt som du sparar värdefull tid, ansträngning och resurser.