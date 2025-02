CRM-programvara - Mest populära apparna - Surinam

Second CRM

secondcrm.com

Second CRM är en prisbelönt affärsautomationslösning, designad för att göra små och medelstora företag lönsamma genom att automatisera deras affärsverksamhet med hjälp av internet och mobilteknik. Second CRM fokuserar på att förbättra försäljning och marknadsföring, kundsupport och drift. Second CRM anpassas enkelt till de flesta affärsmiljöer genom att erbjuda en flexibel, kostnadseffektiv och lättanvänd applikation. Second CRM ger en enda bild av kundinteraktioner över försäljning, marknadsföring, support och backend-verksamhet. Second CRM minskar arbetsbelastningen och accelererar tillväxten samtidigt som det gör det möjligt för företag att fokusera 100 % av sin energi på det som räknas – kunder.