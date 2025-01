CPQ programvara - Mest populära apparna - Pakistan

Revv

revv.so

Revv tänjer på gränserna för dokumentautomatisering och arbetsflöden. Revv ger dig flexibiliteten att skapa dokument från dess rika mallbibliotek eller ladda upp och skicka externa WORD/PDF-dokument för elektroniska signaturer. Dessutom erbjuder den olika signaturtyper för att möta alla möjliga eSignaturscenarios. Oavsett om du vill generera bulkdokument för elektroniska signaturer eller skaffa signaturer på ifyllbara webbformulär, gör Revv allt möjligt. Det ger omedelbara meddelanden, dokumentanalys och revisionsspår för att hålla dig uppdaterad. Revv fördubblar skyddet av din e-signeringsprocess med e-post- och SMS-autentisering. Revv erbjuder ett robust bevis på e-signatur med toppmodern bevishantering. Den erbjuder också videoautentisering för klickwrap-signaturer. Integrera affärsappar med Revv för att förenkla komplexa uppgifter och köra dina dokumentarbetsflöden sömlöst. Revv är en allt-i-ett-plattform för automatisering av dokumentarbetsflöden utan kod för att driva ditt företag var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst. Revv ger robust skydd och fungerar i en säker miljö med flera nivåer av kryptering och efterlevnad av lokala lagar. FÖRDELAR: BÄTTRE STYRNING OCH EFTERLEVANDE - Revv följer ESIGN Act, UETA och eIDAS-förordningen, vilket gör alla e-signerade dokument juridiskt bindande. Revv uppfyller alla krav för elektroniska signaturer. - Avsikt att underteckna: Revv bekräftar undertecknarnas avsikt genom att be undertecknarna att skicka in de elektroniska signaturerna. - Samtycke att göra affärer elektroniskt: Revv uppfyller samtyckeskravet genom att be undertecknarna att bekräfta sina underskrifter innan de skickar in dokumentet. Revv ger också mottagarna en möjlighet att avslå signaturbegäran. - Signaturtillskrivning: Bygg dokumentkontroll med en fullständig revisionsspår för varje transaktion. Revv uppfyller signaturtillskrivning genom att fånga och lagra alla åtgärder med datum- och tidsstämplar, undertecknarnas uppgifter och IP-adresser. - Postlagring: Revv skapar automatiskt en kopia av signerade poster och skickar den till både avsändaren och mottagaren för att behålla sina transaktionsbevis. KRAFTFULL FUNKTIONER FÖR ATT SKAPA NYA MÖJLIGHETER MED ELEKTRONISKA SIGNATER & MAXIMERA AFFÄRSFÖRDELARNA - - Skapa dynamiska fält som formulärfält i mallen och påskynda din dokumentskapandeprocess. Använd den valda mallen, lägg till anpassade detaljer i formulärfälten och skicka den till kunderna för att fylla i den nödvändiga informationen och e-signera dokumenten. - Flexibilitet att ladda upp och skicka dina PDF- eller DOCX-filer, redigera dem och skicka för elektroniska signaturer. - Samla in viktiga data från undertecknarna i form av text eller bild med hjälp av funktionen "Fyll och signera". - Färdiga mallar och en rik redigerare för att omedelbart skapa och anpassa affärsdokument och öka affärsomvandlingsfrekvensen. - Automatisera att skicka ett dokument till flera mottagare med hjälp av funktionen Bulk Skicka och öka din produktivitet. - Konfigurera eSignature-arbetsflöden genom att integrera dina vardagliga affärsappar genom Zapier, Retool och Native API:er och spara mer tid, pengar och resurser. - Frihet att välja signaturtyp - klicka för att signera, rita en signatur eller klicka för att börja. - Spårning och analys i realtid för att ingripa och engagera kunder vid rätt tidpunkt. - Flera val för att få dokument signerade online via e-post, delbara länkar, ifyllbara webbformulär eller API-integrationer. Oöverträffad SÄKERHET - - Överensstämmelse med globala och lokala e-signaturlagar och senaste industristandarder. - Tvåfaktorsautentisering (SMS och e-post) för att garantera undertecknarnas identitet. - Högnivåsäkerhet med AWS global molncertifiering (CSA, SOC 1, SOC2 och ISO 27001) för att skydda din data i varje steg. - PCI DSS-kompatibla betalningsgateways LIFE-TIME STORAGE - Revv tillhandahåller molnbaserad lagring som håller dina register säkra, organiserade och lättillgängliga - för alltid. FÖRBÄTTRAD KUNDUPPLEVELSE - - Skicka dokument direkt till mobila enheter via SMS och minska antalet avhopp från kunder. - Samarbetsfunktioner för att interagera med kunder och teammedlemmar i dokumenten och påskynda signeringsprocessen. EN DIY-PLATTFORM SOM KRÄVER INGA KODNINGSFÄRDIGHETER - Revv är mycket enkel att använda och lätt att navigera. Dess intuitiva gränssnitt kräver ingen extern hjälp eller speciella färdigheter. ETT SUPPORTSYSTEM BYGGT FÖR ATT UTFÖRA KUNDER - - Ett kundsupportteam av experter som går utöver för att ge ditt företag möjligheter. - Chattsupport dygnet runt - Flerspråkigt stöd för dokument - Stöd för att designa och skapa mallar - Hjälpcenter, supportartiklar och videor som guidar dig genom hela processen