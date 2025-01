Programvara för företagens sociala ansvar (CSR). - Mest populära apparna - Pakistan

Groundswell

groundswell.io

Groundswell är en företagsplattform för social påverkan som utan ansträngning hanterar donationsmatchning, gåvor och volontärprogram som ger anställda möjlighet att påverka saker som betyder mest för dem. Vår plattform förser anställda med skatteförmånliga personliga konton. Företagsadministratörer kan skapa skräddarsydda presenter och matchande program som kanaliserar välgörenhetsdollar till dessa konton som anställda kan ge bort. Företag kan också engagera anställda med volontärmöjligheter som skapas och hanteras internt eller välja från en av de tiotusentals aktiviteter som görs tillgängliga via vår volontäraktivitetsdatabas. Tillgänglig på skrivbordet eller via vår femstjärniga mobilapp, maximerar Groundswell programtillgänglighet för anställda som inte arbetar vid en dator, vilket förbättrar programmets eget kapital. Nyckelfunktioner: Skatteförmånliga personliga givna konton: Tillhandahåll givande konton som drivs av donatorrådgivna medel till dina anställda. Se det som att ge en 401(k) eller HSA för välgörenhet. Löneutdelning: Anställda kan få tillgång till en unik routing- och kontonummer för sitt utgivande konto och skapa en direkt insättning direkt hos sin löneleverantör - ingen integration eller månatlig avstämning krävs. Automatiska matchningar: Matcha pengar automatiskt och omedelbart till din anställdes personliga utdelningskonto. Du kommer att ha möjlighet att anpassa program med individuell behörighet för anställda, ha justerbara matchningsgränser per anställd/program och ställa in specifika tidslinjer. Dollars for Doers: Uppmuntra frivillighet genom att erbjuda en välgörenhetsmatch för inlämnade och godkända volontärtimmar. Gåvor: Skicka välgörenhetsstipendier till din anställdes personliga givna konton under viktiga ögonblick, som ett jubileum eller befordran. Volontärevenemang: Planera, hantera och rapportera om volontärevenemang. Företagsbidrag: Företagsbidrag kan skickas till mer än 1,7 miljoner kvalificerade ideella organisationer utan extra avgifter. Rapportering: Utvärdera omedelbart prestandan för ditt program för social påverkan med Groundswells realtidsdata och interaktiva instrumentpanel. Distribution nästa dag: Till skillnad från andra CSR-plattformar som tar 60-90 dagar att skicka pengar till välgörenhet, distribueras 90 % av donationerna på Groundswell inom 24 timmar via elektronisk överföring av pengar.