Corporate Learning Management Systems - Mest populära apparna - Vatikanstaten

Centricalis En AI-driven plattform för anställdas prestanda som driver bästa kundupplevelser i klassen för världens ledande varumärken genom Frontline Agent Success and Growth. Plattformen ger en enhetlig medarbetarupplevelse med realtids prestationshantering, adaptiv mikrolearning, AI-driven coaching, kvalitetshantering och VOE, genom en spelad lösning för att hjälpa organisationer att förbättra produktiviteten och försäljningen, minska kostnaderna, lägre utmattning och öka kundnöjdheten . Centrisk grundades 2013 och betjänar kunder i 150 länder på 40 olika språk. Centrical har kontor i New York, Tel-Aviv och London och kunder inkluderar ledande multinationella företag som Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial och mer.